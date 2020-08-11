Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 873'e yükseldi Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 61 bin 716 testten 1183'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 873 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, toplam hasta sayısı 243 bin 180, toplam vefat sayısı 5 bin 873, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 617, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155 oldu.

SON 3 GÜNDE, EN YÜKSEK SAYIDA HASTA GÖRÜLEN 5 İL

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA