Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 691'e yükseldi
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Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 691'e yükseldi

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 691'e yükseldi
31.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:04

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 492 testten 982'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 691 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 214 bin 535'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 996 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, toplam vaka sayısı 230 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 691, hastalarda zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı 214 bin 535 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

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