Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 446'ya yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 216 bin 655 testte, 7 bin 523 vaka ile 702 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 178 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 216 bin 655 testte, 7 bin 523 vaka, 702 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 178 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 3 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, toplam vefat sayısı 46 bin 446, toplam ağır hasta sayısı 1745, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 34 bin 316 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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