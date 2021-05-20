Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 626'ya yükseldi

Son dakika haberi... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 219 bin 192 testte, 9 bin 385 vaka ile 856 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 207 kişi ile toplam can kaybı 45 bin 626'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 192 testte 9 bin 385 vaka, 856 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 271 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883, toplam vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, toplam vefat sayısı 45 bin 626, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 41, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 989 bin 787 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı