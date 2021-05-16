Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin760'a yükseldi
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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin760'a yükseldi

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin760'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 202 bin 243 testte, 10 bin 512 vaka ile 920 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 223 kişi ile toplam can kaybı 44 bin 760'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 202 bin 243 testte 10 bin 512 vaka, 920 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 418 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896, toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, toplam vefat sayısı 44 bin 760, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 468, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 947 bin 256 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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