Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 59'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 59'a yükseldi

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 59'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 295 testte, 11 bin 534 vaka ile 1217 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 238 kişi ile toplam can kaybı 44 bin 59'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 295 testte 11 bin 534 vaka, 1217 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 238 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 472 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, toplam vefat sayısı 44 bin 59, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 765, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 856 bin 763 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 59'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 21:55:19. #1.15#

title