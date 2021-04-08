Son dakika haberleri! KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 33 BİN 201'E YÜKSELDİ
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Son dakika haberleri! KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 33 BİN 201'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 33 BİN 201'E YÜKSELDİ

Son dakika haberler... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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Son Dakika: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 304 bin 492 testte, 55 bin 491 vaka ile 2 bin 316 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 258 kişi ile toplam can kaybı 33 bin 201'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 304 bin 492 testte 55 bin 941 vaka, 2 bin 316 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 914 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, toplam vefat sayısı 33 bin 201, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 615, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 232 bin 892 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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