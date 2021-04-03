Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 78'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 78'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 78'e yükseldi

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 249 bin 126 testte, 44 bin 756 vaka ile 1483 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 186 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 249 bin 126 testte 44 bin 756 vaka, 1483 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, toplam vefat sayısı 32 bin 78, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 231, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 82 bin 676 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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