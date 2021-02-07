Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 797'ya yükseldi
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Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 797'ya yükseldi

07.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:06
Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 797'ya yükseldi

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 129 bin 715 testte, 6 bin 670 vaka ile 623 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 112 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 797'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 715 testte 6 bin 670 vaka, 623 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 201 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406 toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, toplam vefat sayısı 26 bin 797, toplam ağır hasta sayısı 1317, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 440 bin 706 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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