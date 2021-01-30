Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi

30.01.2021 20:16 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:22
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testte, 6 bin 871 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 129 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 865'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testte 6 bin 871 vaka, 658 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 100 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, toplam vefat sayısı 25 bin 865, toplam ağır hasta sayısı 1692, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 355 bin 409 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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