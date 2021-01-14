Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi

14.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:14
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi

Son dakika sağlık haberi: 19 Hasta Tablosu verileri, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı.

19 Hasta Tablosu verileri, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 169 bin 847 testte, 8 bin 962 vaka ile 958 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 170 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 495'e yükseldi.

Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu, Sağlık Bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 169 bin 847 testten 8 bin 962 vaka, 958 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 11 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442, toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, toplam vefat sayısı 23 bin 495, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 512, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 236 bin 938 oldu.Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5 yatak doluluk oranı yüzde 45,5 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4 olarak ifade edildi. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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