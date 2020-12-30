Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 642'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 642'ye yükseldi

30.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:42
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 642'ye yükseldi

Son dakika sağlık haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 184 bin 415 testte, 15 bin 692 vaka ile 2 bin 612 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 20 bin 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 184 bin 415 testten 15 bin 692 vaka, 2 bin 612 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 192 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 78 bin 629 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Maltepe Galatasaray Türk Lirası Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 642'ye yükseldi - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:42:33. #1.14#
title