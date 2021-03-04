Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını ve deprem çocuklara "oyunla" anlatılmalı
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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını ve deprem çocuklara "oyunla" anlatılmalı

04.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:09
Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını ve deprem çocuklara

Son dakika haberleri: Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ailelerin olumsuz etkileri nedeniyle salgın ve deprem gibi olayları çocuklarına oyunla anlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ailelerin olumsuz etkileri nedeniyle salgın ve deprem gibi olayları çocuklarına oyunla anlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Fazlıoğlu, AA muhabirine, çocukların deprem ve salgın gibi olaylardan psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

İzmir depremi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu olaylara örnek olduğunu belirten Fazlıoğlu, "Çocuğun en güvendiği yer evi ve yakınları. Çocuk evlerin yıkıldığını, bazen de salgınla yakınlarını kaybettiğini görüyor. İzmir depreminde Ayda bebek kurtulurken annesi yaşamını yitirdi. Koronavirüste de çocuklar ailelerinden kayıplar yaşadı. Birçok travma iç içe geçmiş durumda." dedi.

Fazlıoğlu, afet korkularının çocuklarda kalıcı kaygı bozukluklarına neden olabileceğini ifade ederek, "Çocuklarımız bunu yaşamasa bile ekranlardan görebiliyorlar. Öncelikle bu tür görüntüleri küçük yaştaki çocuklara izlettirmemeliyiz. Bu tür travmalarla çocuklar yüzleşmesin. Çocuklar tabi ki soracaktır, depremi, ölümü, kaybetmenin, koronavirüsün ne olduğunu. Biz onlara anlayabilecekleri şekilde basit ve net sözcükler kullanarak açıklayabiliriz." diye konuştu.

"Oyunla anlatım çocuklarda daha kalıcı ve kaygı giderici olabilir"

Prof. Dr. Fazlıoğlu, çocuklara resim veya seramik yaptırarak duygularını anlatma fırsatı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Salgın ve depremlerden etkilenen çocuklarda bu etkiyi azaltmak için ailelerin çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklar bu dönemlerde güven kaybı yaşayabilirler. Aileler küçük yaştaki çocuklarına sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımını oyunla sevdirebilir. Çocuklar bu şekilde daha iyi algılayıp öğrenecektir. Anne ve baba, oyuncaklarıyla çocuğuna afetleri ve afetlerden korunmayı anlatabilir. Bu tür anlatımlar çocuklarda daha kalıcı ve kaygı giderici olacaktır. Çocuklara kriz anında neler yapılabilir, bunlar erken yaşlarda öğretilmelidir."

Fazlıoğlu, salgının çocukların sosyal yaşamını etkilediğini, onlara zaman zaman belirlenen saatlerde dışarıda da doğa gezileri ve basit sportif etkinlikler yaptırılabileceğini dile getirdi.

Çocukların bu sayede yaşadıkları sıkıntıları daha kolay atlatabileceklerini vurgulayan Fazlıoğlu, "Çocuklara salgın sürecinde evcil hayvan da alınabilir. Bu sayede çocuğun hayvanlara karşı bakış açısı da gelişebilir." dedi.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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