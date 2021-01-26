Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

26.01.2021 18:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:18
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberler... HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastası İlhan Duman (47) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastası İlhan Duman (47) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. İlhan Duman'ın oğlu Furkan Duman (23) "Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Amsterdam'da oturan 3 çocuk babası İlhan Duman, 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Hastaneye başvuran Duman'a, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi. Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Duman, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Duman, 17 Ocak'ta hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı. 

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDIİlhan Duman'ın oğlu Furkan, doktorların iyileşmesinin mümkün olmadığını söylediği babasının Türkiye'de tedavi görmesini isteyerek, konsolosluk yetkilileri ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından İlhan Duman, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.'ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Furkan Duman, babasının Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Amsterdam'da babam hastaneye alınmıştı. Tedavisinin olmayacağını, iyileşmeyeceğini ön görüp makineleri durdurmak istediler. Tedaviye devam etmek istemediler. Amsterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçip onların yardımıyla Sağlık Bakanlığına ulaştık. Sağlık Bakanlığı da bize yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Türk devleti her zaman bütün vatandaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. İyi ki Türk'üz, çok teşekkürler" dedi. Öte yandan İlhan Duman'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: Koronavirüs hastası Türk, Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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