Son dakika haberleri: Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Son dakika haberleri: Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TRABZON'un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez'in (72) hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez (82) de yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez'in (72) hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez (82) de yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.


Son dakika haberleri: Koronavirüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri

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