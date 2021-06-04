Son dakika haberleri: Koronavirüs gölgesinde Tokyo'da olimpiyatların durumu tartışılıyor
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Son dakika haberleri: Koronavirüs gölgesinde Tokyo'da olimpiyatların durumu tartışılıyor

Son dakika haberleri: Koronavirüs gölgesinde Tokyo'da olimpiyatların durumu tartışılıyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına 49 gün kalmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyunların durumuna yönelik tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına 49 gün kalmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyunların durumuna yönelik tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Salgında yeni bir dalga yaşanmasının ardından son günlerde Japonya Bilim Kurulundan yapılan açıklamalar ve ülke genelinde düzenlenen anketler, Tokyo 2020'nin iptal edilmesi konusunu gündeme getirdi.

Ülkede birçok doktor, oyunların düzenlenmesi halinde sağlık sisteminin çok zorlu bir sürece gireceğine işaret ederken, yapılan anketlere göre yüzde 80 çoğunluk, Tokyo 2020'nin yeniden ertelenmesi veya iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Oyunlarda çalışacak 80 bin gönüllüden 10 bini ise sağlık endişesi nedeniyle turnuvada yer almayacağını şimdiden duyurdu.

Seiko: "Oyunların yapılması olasılığını yüzde 100 görüyorum"

Tokyo 2020 organizatörleri ise bu baskılara rağmen oyunların planlandığı gibi 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacağını vurguluyor.

İngiliz basınına konuşan Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "Oyunların yapılması olasılığını yüzde 100 olarak görüyorum. Yaşayacağımız en büyük sorun, oyunlar öncesindeki insan trafiğini kontrol altına almak ve bunu yönetmek olacak." ifadelerini kullandı.

Pandeminin oyunlar sırasında yaygınlaşması halinde de iptal edilme seçeneğinin düşünülmediğini kaydeden Seiko, "Oyunlar sırasında salgın belirtileri görülürse alacağımız en önemli önlem, tribünlere seyirci almamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi rakamlara göre, salgın nedeniyle 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Japonya, alınan tedbirler ve ölüm oranında birçok ülkeden daha iyi konumda bulunuyor.

Yurt dışından seyirci alınmayacak olimpiyatlarda, ülke genelindeki salgın vakaları nedeniyle kendi vatandaşlarının alınıp alınmayacağına ilişkin kesin kararın ise 20 Haziran'da verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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