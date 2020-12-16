Son dakika haberleri | Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı
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Son dakika haberleri | Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı

16.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:52
Son dakika haberleri | Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 17.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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