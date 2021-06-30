Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "Açık alanda bayramlaşın" tavsiyesi Açıklaması
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Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "Açık alanda bayramlaşın" tavsiyesi Açıklaması

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den 'Açık alanda bayramlaşın' tavsiyesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yeni mutantı olan Delta varyantının, Türkiye'de etkili olan İngiltere varyantına göre 18 kat daha hızlı bulaştığını, yaklaşan Kurban Bayramı'nda açık alanlarda, maske ve...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yeni mutantı olan Delta varyantının, Türkiye'de etkili olan İngiltere varyantına göre 18 kat daha hızlı bulaştığını, yaklaşan Kurban Bayramı'nda açık alanlarda, maske ve mesafe tedbirlerine uyarak bayramlaşmanın salgınla mücadelede önemli olduğunu söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, yapılan araştırmalara göre BioNTech aşısının normal virüs için yüzde 94 koruyuculuk sağladığını, Delta varyantında bu oranın yüzde 88'e indiğini ifade etti.

Şener, "Delta varyantı, İngiltere varyantına göre 18 kat daha hızlı bulaşıyor ve akciğerlere yaygın enfeksiyon yapıyor." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şener şunları kaydetti:

"Bayramda vatandaşlarımız kurban ibadetleri ve ev ziyaretleri yapacak. Bayramlaşmalar olabildiğince kapalı alanlar yerine açık yerlerde yapılmalı. Kurban kesim alanlarında sadece yetkili kişilerin bulunması, onların dışında kişilerin kalabalık yapmaması lazım. Aşılı kişilerde bile Delta varyantı görebiliyoruz. Açık alanda bayramlaşsak dahi maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Maskemizi taksak da Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu bilmemiz gerekir. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların maske kullanımında bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Bu rahatlama salgın sürecinde olumsuzluk yaratabilir."

Türkiye'nin aşı tedarikinde sorun yaşamayan dünyadaki ve Avrupa'daki ender ülkelerden olduğunu dile getiren Şener, "Aşılanma hızımız her gün yeni rekorlar kırıyor. Günde 1,5 milyondan fazla kişi aşılanıyor. Avrupa'da aşılanan kişi sayısı ülkelere göre yüzde 10 ila 30 arasında değişiyor. Kovid-19 ve mutantlarıyla mücadelede aşılanma çok önemli. Bu konuda Türkiye'de sürü bağışıklığına ulaşılması için yüzde 60 aşılanma oranına bu hızla gidersek ağustos ayı itibarıyla ulaşırız. Delta varyantı aşılama oranı arttığı takdirde Türkiye'de vaka sayılarında artmaya neden olmaz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den 'Açık alanda bayramlaşın' tavsiyesi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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