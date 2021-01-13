Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
13.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:18
Son dakika habere göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün saat 18.00'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu