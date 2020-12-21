Son dakika haberleri | Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanının şüpheli ölümü mercek altında
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Son dakika haberleri | Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanının şüpheli ölümü mercek altında

21.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:13
Son dakika haberleri | Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanının şüpheli ölümü mercek altında

Son dakika haberlerine göre Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky evindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı üzerinde çalışma yürüte bilim insanın ölümü çeşitli şüphelere neden oldu. Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Alexander Kagansky'in (45) 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, Kagansky'ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla ve bıçakla yaralanmış olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.  Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüpheliyi sorguya alındığını duyurdu. Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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