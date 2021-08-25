Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü
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Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldüKORONAVİRÜS tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

KORONAVİRÜS tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtidi. 

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece  hayatını kaybetti. İki dokktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi. 

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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