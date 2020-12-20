Son dakika haberleri: Korona virüse yenik düşen müftü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Korona virüse yenik düşen müftü hayatını kaybetti

20.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:58
Son dakika haberleri: Korona virüse yenik düşen müftü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 haftadır korona virüs tedavisi devam eden Gölcük Müftüsü İlyas Öztel hayatını kaybetti.

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran Öztel'in test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit'te bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, 3 haftalık bir sürecin ardından korona virüse yenik düşerek yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden müftü İlyas Öztel'in cenazesinin öğle namazını müteakip Gölcük Tevfik Hoca Camii'nden kaldırılarak, uçakla memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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