Son dakika haberleri: Korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden öldü Son dakika habere göre Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının ailesinden 9 kişide daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Banaz ilçesi Güllüçam köyünde yaşayan Fadime Ünal'a (84), bir süre önce korona virüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Ardından Ünal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın yaklaşık 1 hafta süren tedavisi esnasında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı kadın tedavi gördüğü sıra, ailesinden 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı ailedeki 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aileden 7 kişinin tedavisinin sona ererek sağlıklarına kavuştuğu öğrenilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA