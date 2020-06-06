Son dakika haberleri: Korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden öldü
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Son dakika haberleri: Korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden öldü

Son dakika habere göre Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın kalp yetmezliğinden öldü
06.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:45

Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki kadın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının ailesinden 9 kişide daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Banaz ilçesi Güllüçam köyünde yaşayan Fadime Ünal'a (84), bir süre önce korona virüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Ardından Ünal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın yaklaşık 1 hafta süren tedavisi esnasında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı kadın tedavi gördüğü sıra, ailesinden 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı ailedeki 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aileden 7 kişinin tedavisinin sona ererek sağlıklarına kavuştuğu öğrenilirken, 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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