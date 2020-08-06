Son dakika haberleri... Korona virüs nedeniyle tahliye isteyen mahkuma AİHM'den ret
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Son dakika haberleri... Korona virüs nedeniyle tahliye isteyen mahkuma AİHM'den ret

Son dakika gelişmesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), korona virüs nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti.

Son dakika haberleri... Korona virüs nedeniyle tahliye isteyen mahkuma AİHM'den ret
06.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:34

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), korona virüs nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan, 26 Ekim 2017'de yargılama sonucu 10 yıl 6 ay hapis cezası hükmedilen Fevzi Kayacan, korona virüs salgını nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek, tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu. Dosyası temyiz aşamasında bulunan Kayacan'ın, sağlık kontrolleri ve tedavi süreçleriyle ilgili çeşitli nedenler öne sürerek yaptığı başvuruyu, AİHM 7 Temmuz 2020'de inceledi. AİHM, hükümetten bilgi istenmesine karar verdi ve dosyayı askıya aldı.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca, söz konusu başvuruda tedbir talebine ilişkin görüş hazırlamak amacıyla, Anayasa Mahkemesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Batı, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yazışmalar yapıldı. İlgili yerlerden gelen cevabi yazılar doğrultusunda temin edilen bilgi, belge ve toplanan görüşler AİHM'ye gönderildi.

AİHM, hükümet görüşüyle birlikte tekrar konuyu değerlendirerek, 3 Ağustos 2020'de aldığı kararla, Kayacan'ın tedbir talebini reddetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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