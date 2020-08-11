Son dakika haberleri | Korona virüs denetimlerine havadan destek Bir son dakika haberine göre Korona virüs denetimlerine havadan destek Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA'larla pandemi denetimlerine ağırlık verdi Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA'larla pandemi denetimlerine havadan...

Korona virüs denetimlerine havadan destek

Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA'larla pandemi denetimlerine ağırlık verdi

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İHA'larla pandemi denetimlerine havadan destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle yerli ve milli Bayraktar Taktik İHA'lar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde en kapsamlı denetim yapılması talimatı üzerine eş zamanlı olarak havalandı. Van'daki otobüs durakları, pazar yerleri, işlek caddeler teker teker havadan kontrol edilirken, gökyüzünden alınan görüntüler ise anlık olarak kriz merkezine iletildi. Ana caddeler ve parklarda maske ve mesafe kurallarına uymayanlar helikopterden anons edilerek uyarıldı.

Yerli ve milli İHA'lar yine görev başında

Pandemi denetimleri kapsamında bütün imkanlarını seferber eden Van Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan Bayraktar Taktik İHA'larla denetimlere ağırlık verdi. Tespit edilen ihlaller yerdeki ekiplere bildirilerek anında müdahale sağlanıyor. Ortalama 20 saat görev yapan İHA'lar, 24 saat görevlerinin başındalar.

Kaynak: İHA