Son dakika haberleri | Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
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Son dakika haberleri | Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde polis ekiplerinin Mayıs ayı çalışmalarında salgın tedbirlerine uymayan 220 kişiye 693 bin TL ve Kabahatler Kanunu ilgili maddelerince 3 kişiye 766 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberleri | Korona kurallarına uymayan 220 kişiye 693 bin TL ceza
10.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:03

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde polis ekiplerinin Mayıs ayı çalışmalarında salgın tedbirlerine uymayan 220 kişiye 693 bin TL ve Kabahatler Kanunu ilgili maddelerince 3 kişiye 766 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde, polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince Korona Virüsü (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirlere uymayan 220 kişiye 693 bin TL ve Kabahatler Kanunu ilgili maddelerince 3 kişiye 766 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucu 36 ayrı olayda toplam 57 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Bu çalışmalar sırasında, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet belgesiz kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait toplam 50 adet fişek, 1 adet teleskopik jop; 1 adet çakı; 1 adet orak, 1 adet kılıç ve 3 adet motosiklet ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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