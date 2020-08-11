Son dakika haberleri | Korkutan görüntü, Marmara Gölü kuruyor Son dakika habere göre Korkutan görüntü, Marmara Gölü kuruyor Marmara Gölü'nün dibi gözüktü Tekelioğlu Muhtarı Selim Selvioğlu "Gölümüzde su kalmadı" Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Marmara Gölü kuruyup gidiyor" Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Manisa'nın...

Korkutan görüntü, Marmara Gölü kuruyor

Marmara Gölü'nün dibi gözüktü

Tekelioğlu Muhtarı Selim Selvioğlu "Gölümüzde su kalmadı"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Marmara Gölü kuruyup gidiyor"

MANİSA - Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Su seviyesinin yarım metreye düştüğü gölün dibi adeta gözükürken, kuruma noktasındaki görüntüsü ise korkuttu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde su seviyesi yarım metrenin altına düştü. Su seviyesinin yarım metrenin altına düşmesi nedeniyle gölde 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılıkta bitme noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle göle açılamayan balıkçılar ise kayıklarını kenara çekti.

"Gölümüzde su kalmadı"

Marmara Gölü'ndeki durumun iyi olmadığını belirten Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, göldeki kuraklık nedeniyle balıkçıların balıkçılığı bıraktığını söyledi. Selvioğlu "Gölümüzde su kalmadı ve kuruma seviyesine geldi. Şuan en derin yeri 40-50 santim civarındadır. Daha önceki yıllarda bu denli kuraklık yaşamamıştık, ama bu yılki gibi kuraklığı ilk kez yaşıyoruz. Çünkü gölümüzü besleyen kaynak kalmadı. Gölümüzü Gördes Çayı besliyordu, oraya da Gördes Barajı yapılınca kuruma noktasına geldi" dedi. Gölde balıkçılığın bittiğini anlatan Selvioğlu "Yılda bu günlerde balıkçılar çalışıyordu, ama şuan balıkhaneye ne gelen var ne giden. Tekneler göle açılamıyor, hepsi kenarda duruyor. Bu göl tarihi bir göl, devlet büyüklerimizden destek bekleyip, bu gölü kurutmamalarını bekliyoruz. Kuraklık bu şekilde devam ederse, bu göl bu yıl kurumazsa, önümüzdeki sene kurur. Yetkililerden beklentimiz, bu gölün bir çaresine bakmaları" diye konuştu.

"Marmara Gölü maalesef kuruyup gidiyor"

Çok üzgün olduklarını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Çünkü Marmara Gölü'nün en derin yerinin 45-50 santim olduğunu gördük. Gölde balıkçılık yapılıyordu. Ortalık meydanda, balıkçılar balıkçılığı bıraktı. Manyas'tan sonra kuş cenneti olarak bildiğimiz yüzlerce çeşit kuşun bulunduğu ve türediği yerde şuan ne bir kuş var, ne bir canlı yaşıyor" dedi. Gölün tarımsal sumada önemli yeri olduğunu belirten Yalvaç "Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sulamadaki değeri olan Marmara Gölü maalesef kuruyup gidiyor. Bu ilçeye bağlı yaklaşık 40 köyümüzde, çiftçilerimiz en çok üretmiş oldukları zeytin, mısır ve pamuk gibi ürünlerini en çok sulamaya ihtiyacı olduğu dönemde maalesef göldeki suyun az olmasından dolayı sulama yapamıyorlar. Bizim yetkililerden en büyük isteğimiz, bu göl kurumasın. Çünkü su candır, su hayattır. Çiftçilerimizin ve gölden geçinen balıkçılarımızın geleceği için bu gölün kurumaması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Marmara Gölündeki doluluk oranının sıfır, Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Baraj Gölü'ndeki dolululuk oranının ise %-6 civarında olduğunu, bir canlılık yaşaması gereken su seviyesi altında olduğunu belirten Yalvaç "Hem Demirköprü Baraj Gölü'nden, hem de Marmara Gölü'nden maalesef şuan bir çok ürünümüz su alamıyor. Çiftçilik perişan durumda. Sayın Manisalı olan Tarım ve Orman Bakanımızdan 2 gölümüz için yardım ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA