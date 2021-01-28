Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

28.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:42
Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 2, Kuveyt'te bir kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 2, Kuveyt'te bir kişi daha hayatını kaybetti.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişinin öldüğü, 3 bin 966 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 294 kişinin ise hastalığı atlattığı bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 819'a, vaka sayısının 293 bin 52'ye, iyileşen hasta sayısının ise 267 bin 24'e çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 253 kişide virüs tespit edildiğini, 208 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 366'ya, vaka sayısının 367 bin 276'ya yükseldiğini aktaran Bakanlık, 358 bin 753 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 154 yeni vaka kaydedildiği, 86 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 1527'ye, vaka sayısının 133 bin 728'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 126 bin 572'ye ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Körfez ülkelerinden bir diğeri Kuveyt'te de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 588 kişinin enfekte olduğu, 648 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 958'e, vaka sayısının 163 bin 450'ye, iyileşen hasta sayısının 156 bin 387'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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