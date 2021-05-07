Son dakika haberleri: Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü savaş fotoğraflarının yer aldığı çevrim içi sergiyle anılıyor

Son dakika haberler... Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi'nin çevrim içi düzenlediği "Kore Savaşı'nın 71. Yıl Dönümü Anısına Fotoğraf ve Koleksiyon Ürünleri" sergisinde, Türk askeri tarafından çekilen bazı Kore Savaşı fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi'nin çevrim içi düzenlediği "Kore Savaşı'nın 71. Yıl Dönümü Anısına Fotoğraf ve Koleksiyon Ürünleri" sergisinde, Türk askeri tarafından çekilen bazı Kore Savaşı fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kore Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mayıs'ta merkezin sergi salonunda açılışı yapılan ve sanatçı Ece Yıldırım'ın Güney Kore'yi ziyaretinde edindiği Kore Savaşı'na dair fotoğraf ve koleksiyon ürünlerinin "www.kkmsergi.com" adresinden çevrim içi de görülebileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkesin evde olduğu dönemde, sergide yer alan fotoğrafların ve koleksiyon ürünlerinin Kore Savaşı'nın hatırlanması için fırsat olduğu belirtilen açıklamada, sergide, Suwon Ankara Okulu fotoğraflarının, o dönemde yayımlanan gazetelerin, Türk ve Koreli askerlerin, Kore Savaşı madalyalarının, pulların ve mektupların yer aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park'ın da bu sergi vesilesiyle iki ülkenin kardeşliğinin bir kez daha hissedileceğini belirterek uzak yollardan gelerek ülkesine destek veren gazilere teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya