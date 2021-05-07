Son dakika haberleri: Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü savaş fotoğraflarının yer aldığı çevrim içi sergiyle anılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri: Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü savaş fotoğraflarının yer aldığı çevrim içi sergiyle anılıyor

Son dakika haberleri: Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü savaş fotoğraflarının yer aldığı çevrim içi sergiyle anılıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi'nin çevrim içi düzenlediği "Kore Savaşı'nın 71. Yıl Dönümü Anısına Fotoğraf ve Koleksiyon Ürünleri" sergisinde, Türk askeri tarafından çekilen bazı Kore Savaşı fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi'nin çevrim içi düzenlediği "Kore Savaşı'nın 71. Yıl Dönümü Anısına Fotoğraf ve Koleksiyon Ürünleri" sergisinde, Türk askeri tarafından çekilen bazı Kore Savaşı fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kore Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mayıs'ta merkezin sergi salonunda açılışı yapılan ve sanatçı Ece Yıldırım'ın Güney Kore'yi ziyaretinde edindiği Kore Savaşı'na dair fotoğraf ve koleksiyon ürünlerinin "www.kkmsergi.com" adresinden çevrim içi de görülebileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkesin evde olduğu dönemde, sergide yer alan fotoğrafların ve koleksiyon ürünlerinin Kore Savaşı'nın hatırlanması için fırsat olduğu belirtilen açıklamada, sergide, Suwon Ankara Okulu fotoğraflarının, o dönemde yayımlanan gazetelerin, Türk ve Koreli askerlerin, Kore Savaşı madalyalarının, pulların ve mektupların yer aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park'ın da bu sergi vesilesiyle iki ülkenin kardeşliğinin bir kez daha hissedileceğini belirterek uzak yollardan gelerek ülkesine destek veren gazilere teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü savaş fotoğraflarının yer aldığı çevrim içi sergiyle anılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:10:24. #1.16#

title