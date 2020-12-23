Son dakika haberleri | Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Son dakika haberleri | Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

23.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:28
Son dakika haberleri | Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lee, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lee ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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