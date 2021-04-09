BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, köprünün korkuluklarından sarkarak ırmağa atlamak isteyen N.A.'yı polis kurtardı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

BARTIN'da, köprünün korkuluklarından sarkarak ırmağa atlamak isteyen N.A.'yı polis kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saat 18.30 sularında, Bartın Orduyeri Mahallesi'nde ırmağın üzerinde köprünün korkuluklarının gerisine geçen kişiyi görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Köprünün korkuluklarına asılan N.A.?nın yanına gelen polisler, ikna çabalarına başladı. N.A. ile konuşurken bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler onu tutarak yukarı çekti. Sağlık ekibi N.A.?yı sağlık kontrolünden geçirilmesi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polislerin, N.A.?yı köprüye çekme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI
BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Ümit Öztürk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BARTIN KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ POLİSLER KURTARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:45:48. #1.15#
title