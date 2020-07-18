Son dakika haberleri! Köprü altında erkek cesedi bulundu Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'de, Konak ilçesindeki metro üst geçit köprüsü altında erkek cesedi bulundu.

İzmir'de, Konak ilçesindeki metro üst geçit köprüsü altında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Mahallesi Hilal Metro Durağı üst geçit köprüsü altındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler görevlileri, kulübelerin önüne geldiklerinde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İşçiler, bunun üzerine durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlardaki şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA