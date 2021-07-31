Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
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Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, tavuklarını köpeklerden korumak için uyanan yaşlı bir kadın fark etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, tavuklarını köpeklerden korumak için uyanan yaşlı bir kadın fark etti. İlk müdahalesi yaşlı kadın tarafından yapılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya da ulaştı. Müstakil evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adrese ulaşana kadar yangına hortumla müdahale eden vatandaşlar, yangının diğer evlere de sirayet etmesinin önüne geçti. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra müstakil evin içinde ve çatısında uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında müstakil ev neredeyse kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı başka bir eve ait bazı ağaçlar da zarar gördü.

"Biz burada korku içinde yaşıyoruz"

Mahalledeki köpeklerin tavuklarına dadandığını söyleyen Arzu Türkoğlu, "Kümesimi 2 kere parçaladı, tavuklarımı yedi. 2-3 tane tavuğum kaldı. Akşam da kalan tavuklarıma saldırdılar. Sabah bir patırtı geldi. Köpeklerin öbür tavuklarıma saldırdığını düşündüm. Köpeğin korkusuyla uyandım, bir baktım duman çıkıyor. Hemen koştum çocuğumu uyandırdım. İtfaiyeyi aramasını söyledim. Hemen hortumu tuttum. Koştum hemen çocuğumu kaldırdım, o itfaiyeyi aradı ben de koştum hortum tuttum. Yan komşulara bağırdım. 'Kalkın, burada yangın çıkmış, her tarafı sardı' dedim. Ben hemen hortum tuttum ama hortumum fayda etmedi, azıcık su akıyor. Burada her gece serseriler yatıyor. İçki içip burada yatıyorlar. Bütün komşular biliyor sadece ben bilmiyorum. Her gün oradalar. Biz burada korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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