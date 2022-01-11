Son dakika haber... Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk Erzurum'a sevk edildi

ERZİNCAN (İHA) - Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk Erzurum'a sevk edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da başıboş 6 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı. Yaralı çocuk Erzincan'daki hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Erzincan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Üzümlü ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 6 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edildi.