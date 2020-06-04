Son dakika haberleri: Köpeğine şiddet uygulayan kişiye tepki yağdı
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Son dakika haberleri: Köpeğine şiddet uygulayan kişiye tepki yağdı

Son dakika haberleri: İZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, iddiaya göre komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

04.06.2020 02:16 | Son Güncelleme: 04.06.2020 02:20

İZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, iddiaya göre komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'inde, iddiaya göre kaçan köpeğini bulan kimliği öğrenilemeyen kişi, elindeki sert bir cisimle hayvana şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, sahibi olduğu anlaşılan kişinin köpeğe sert bir cisimle vurduğu sırada, Kimsin sen, nasıl kaçarsın Benim sözümü nasıl dinlemezsin diye bağırdığı görüldü. Söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, çok sayıda sosyal medya kullanıcı olaya tepki gösterdi.

Son dakika haberleri: Köpeğine şiddet uygulayan kişiye tepki yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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