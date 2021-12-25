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Son dakika haberleri... Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar

Son dakika haberleri... Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, minibüse çarptı.

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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, minibüse çarptı.

Kaza, Süleymanpaşa- Hayrabolu Karayolu Demirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine doğru seyir halinde bulunan 06 BVB 863 plakalı otomobil, Demirli mevkiine vardığında, iddiaya göre yola bir anda çıkan köpeğe çarpmamak için karşıdan gelen 59 ADS 920 plakalı minibüse çarptı. İki aracın çarpışması sonucu şans eseri her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle Hayrabolu-Süleymanpaşa yolu bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza bölgesine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, her iki aracın çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar

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