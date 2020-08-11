Son dakika haberleri | Koop-İş Sendikasından AVM çalışanları için Kovid-19'a karşı ek tedbir talebi Son dakika haberlerine göre Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, "AVM çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak için yeni tedbirler alınmalı, çalışma koşulları mümkün olduğunca rahatlatılmalı.

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, "AVM çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak için yeni tedbirler alınmalı, çalışma koşulları mümkün olduğunca rahatlatılmalı." talebinde bulundu.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirlere rağmen AVM çalışanları arasında Kovid-19 vakalarına yakalanma oranının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

AVM çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı açısından AVM'lerde alınan önlemlerin taviz verilmeden uygulanması gerektiğini belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"AVM emekçileri son derece zor koşullar altında çalışmaktadır. Çalışma koşullarının zorluğuna ek olarak, salgın nedeniyle psikolojik açıdan da olumsuz etkilenmektedirler. AVM çalışanları bir yandan çalışma koşullarının zorluğuyla başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan virüse yakalanmamak için tedbirlere uymaya gayret etmektedir. Ayrıca, çalışmayan havalandırmalar da çalışma koşullarını zorlaştırmakta ve sağlıklarını tehdit etmektedir. Çalışanların yaşadığı bu zorlukların yıkıcı etkilerini hafifletmek için ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Virüsün yayılmaması için alınacak tedbirlerin yanı sıra AVM çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak için de tedbirler alınmalı, çalışma koşulları mümkün olduğunca rahatlatılmalı. Ücret ve diğer haklarda herhangi bir kayba yol açmadan çalışma süreleri de salgın sürecinin şartlarına uygun olarak düzenlenmelidir."

"Kirada indirime gidilmeli ya da hiç kira alınmamalı"

AVM çalışanları için sağlıklarının yanında işlerinin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Alemdar, sendika olarak salgın sürecinde üyeleriyle dayanışma içerisinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

Koop-İş'in kısa çalışma ödeneği uygulanan üyelerine 400'er liralık yardım yaptığını anımsatan Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"İşçiler gibi işverenlerin de bu süreçten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Salgının tüm insanlığı tehdit ettiği ve toplumun tüm kesimlerinin sorunu olduğu gerçeği, işçisi işvereni herkesin dayanışmasıyla bu sürecin atlatılacağını bize gösteriyor. Bu süreç bitene kadar AVM'lerde, iş yerlerinin kira giderlerinde indirime gidilmesi hatta hiç kira alınmaması ya da vergi istisnası yönünde yasal düzenlemeler yapılmasının bu iş yerlerindeki işçiler için de olumlu bir etki yaratacağını ve istihdamın devamına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA