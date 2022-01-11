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Son dakika haberleri... Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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