Son dakika haberleri... Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
(İHA)
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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