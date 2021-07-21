Son dakika haberleri | Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti
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Son dakika haberleri | Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti

Son dakika haberleri | Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Wahda'da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Wahda'da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ve yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Mpoku, Konyaspor'da 40 numaralı formayı giyecek.

Son dakika haberleri | Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti
Son dakika haberleri | Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Mpoku'yu transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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