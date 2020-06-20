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Son dakika haberleri! Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in 28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İttifak Holding Konyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Son dakika haberleri! Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
20.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:03

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İttifak Holding Konyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivaspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın dezenfekte edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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