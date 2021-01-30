AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal