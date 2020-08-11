Son dakika haberleri | Konya ve Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Son dakika haberleri | Konya ve Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Konya ve Afyonkarahisar'da da yapıldı.

Son dakika haberleri | Konya ve Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
11.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:44

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Konya ve Afyonkarahisar'da da yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı.

Özkan ve Altay, Alaaddin Tepesi civarında görevliler tarafından yapılan denetimlere eşlik ederek, otobüs, dolmuş ve taksilerde yolcuları maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda uyardı.

Daha sonra iş yerleri denetimlerine katılan Özkan ve Altay, vatandaşlardan virüsün yayılmasını önlemek için çok daha hassas olmaları ve kurallara riayet etmelerini istedi.

Vali Özkan ve beraberindekiler ardından, hafta sonu patlamanın yaşandığı Selçuklu ilçesindeki iş yeri ve çevresinde de incelemelerde bulunarak, işletme sahibine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar denetlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kent meydanında denetimlere katılarak, sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Kent meydanındaki kafede vatandaşlarla sohbet eden, maske dağıtan Çiçek, kurallara uyulmasını istedi.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak adına meydanlarda olduklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bunun şakaya gelir bir tarafı olmadığı gibi hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm Türkiye'de valiler, belediye başkanları meydanlarda. Sizden bir başkasına, eşinize geçme ihtimali, komşunuza geçebilme ihtimali var. Ben biliyorum ki; sadık, vefalı hemşehrilerimi bu durum derinden yaralar. Kendinizi düşünmüyorsanız, komşularınızı evlatlarınızı, akrabalarınızı düşünün. Ne olursunuz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

"Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Kurban Bayramı'nın ardından ilde vaka sayasında ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Esnafı, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyardıklarını dile getiren Zeybek, "Devletimiz vatandaşımızdan çok fazla bir şey istemiyor. Üç maddeye uyulduğu zaman belki de en az hasarla atlatan illerden birisi olacağız ama bayramdan bu tarafa ciddi bir artış var. Bu işi bırakmamak lazım. Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız." dedi.

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Kaynak: AA

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