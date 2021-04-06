Son dakika haberleri: Konya Valisi Vahdettin Özkan'a emniyetten "Polis Haftası" ziyareti
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Son dakika haberleri: Konya Valisi Vahdettin Özkan'a emniyetten "Polis Haftası" ziyareti

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Konya Valisi Vahdettin Özkan'a emniyetten 'Polis Haftası' ziyareti

Son dakika gündem haberine göre Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile emniyet amirleri ve polis memurları, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile emniyet amirleri ve polis memurları, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Özkan, Türk Polis Teşkilatı'nın, kamu düzenin korunması, asayişin tesis edilmesi, suçu önleyici tedbirlerin alınması görevlerinin yanı sıra, toplumun ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak, yüksek vazife şuuruyla çalıştığını aktardı.

Teşkilatın, ülkenin birliği ve bütünlüğü için tarihi bir görev üstlendiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Kutsal vazifelerini icra ederken şehit olan polislerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Türk Polis Teşkilatı, yüksek derecede imkan ve kabiliyete ulaşmıştır. Milletimizin nazarında, kamu düzeni, hukuk güvenliği, kamu özgürlükleri ve istikbale güvenle bakmanın da en önemli güvencesidir."

Vali Özkan, konuşmasının ardından ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek, İl Emniyet Müdürü Aydın ve tüm teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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