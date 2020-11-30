Son dakika haberleri! Konya Sağlık Müdürü Koç'tan yaşamını yitiren hemşire için taziye mesajı
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Son dakika haberleri! Konya Sağlık Müdürü Koç'tan yaşamını yitiren hemşire için taziye mesajı

30.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:44
Son dakika haberleri! Konya Sağlık Müdürü Koç'tan yaşamını yitiren hemşire için taziye mesajı

Gelen son dakika haberine göre Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Selver Kuşçu Ünal için taziye mesajı yayımladı.

Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Selver Kuşçu Ünal için taziye mesajı yayımladı.

Koç, mesajında, sabah saatlerinde yaşamını yitiren 2 çocuk annesi hemşire Kuşçu Ünal için şunları kaydetti:

"Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim."

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13 yıllık sağlık çalışanı hemşire Selver Kuşçu Ünal, kentteki salgın hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yaptığı sırada 11 Kasım'da virüse yakalanmış, 19 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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