Son dakika haberleri... Konya protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri... Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında, Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında, Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Valilik tarafından organize edilen kahvaltı programında konuşan Vali Özkan, şehit yakınları ve gazilerle güzel bir atmosferi paylaştıklarını söyledi.

Türk milletinin kahramanca duruşuna dikkati çeken Özkan, "15 Temmuz'da demokrasimize ve milli birliğimize kasteden hain darbe girişimi, fedakar insanlarımızın cesareti ve feraseti sayesinde önlendi. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat dilerim." diye konuştu.

Etkinliğe, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdür V. Talat Arslan, İl Müftü V. Abdullah Yalman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya