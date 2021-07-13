Son dakika haberleri... Konya protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Konya protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri... Konya protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında, Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında, Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Valilik tarafından organize edilen kahvaltı programında konuşan Vali Özkan, şehit yakınları ve gazilerle güzel bir atmosferi paylaştıklarını söyledi.

Türk milletinin kahramanca duruşuna dikkati çeken Özkan, "15 Temmuz'da demokrasimize ve milli birliğimize kasteden hain darbe girişimi, fedakar insanlarımızın cesareti ve feraseti sayesinde önlendi. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat dilerim." diye konuştu.

Etkinliğe, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdür V. Talat Arslan, İl Müftü V. Abdullah Yalman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Tolga Akış Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Konya protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:27:18. #1.14#

title