Son dakika haberleri: Konya merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheliden 3'ü daha gözaltına alındı.