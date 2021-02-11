Son dakika haberleri: Konya merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi
Bir son dakika haberine göre Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheliden 3'ü daha gözaltına alındı.
Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheliden 3'ü daha gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt üyeleri tarafından, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 19 şüpheliden 3'ü daha yakalandı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Konya merkezli 4 ilde dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 15'i yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler