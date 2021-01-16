Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik denetimi
16.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:02
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulama gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil