Son dakika haberleri | Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin davaya devam ediliyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mücahit Minaz, taraf avukatları ve maktul Sömek'in kardeşi katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden ifade veren Minaz, Mustafa Sömek'in kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Maktulün kendisinde para istediğini, sonra kendisine bıçak çektiğini savunan Minaz, "Ayağına tekme vurdum, bıçak yere düştü. Bıçağa uzandım, bıçağı bu sefer ben savurdum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Maktul sana bıçak çektiyse bıçak nerede, sen neden kaçmadın?" sorusu üzerine sanık, "Bıçak düşmüş olabilir. Nereye düştü bilmiyorum. Ben bıçağı çektim sonra olay yerinden kaçtım. Ne olduğunu bilmiyorum." cevabını verdi.

Mahkeme başkanı, "Kamera görüntüleri var, onlara ne diyeceksin?" diye sorunca, Minaz, "Yanlış görmüş olabilirim" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bozkır ilçesinde zihinsel engelli Mustafa Sömek (56), 1 Kasım 2020'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş bulunmuştu. Şizofreni hastası olduğu belirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf ederek, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesi'ne doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm." şeklinde ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun