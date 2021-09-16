Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşayan Miras Ulusal Çini Yarışması"nın ödülleri, düzenlenen programla sahiplerini buldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ödül almaya hak kazanan 29 eser açıklandı.

Kaşi ve Evani olarak iki kategoride düzenlene yarışmada, Kaşi kategorisinde Burcu Umut Tatar, "Firuzeli Ağ" isimli eseriyle birinciliği, Zeliha Özücan "Kubadabad" eseriyle ikinciliği, Emel Yılmaz ise "Derun-i Mektup" eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Evani kategorisinde Melahat Büyüksütçü "Düğüm Geçme" eseriyle birinci, Gizem Tosun Aktaş "1071" eseriyle ikinci, İlyas Doğan "Cem" eseriyle üçüncü oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı konuşmada, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya katılan 29 eserin ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Yarışmayla birçok kazanım sağlandığını ifade eden Pekyatırmacı, "Ülkemizdeki çini ve seramik üzerine çalışma yapan tüm sanatçılarımıza ve eğitim kurumlarımıza ulaşarak Selçuklu dönemi seramik eserleri hakkında da bilgi verme fırsatımız oldu. Yarışmamızın sonucunda ortaya çıkan eserler için de yine bu ayın içerisinde sergi düzenleyeceğimizin müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da çini sanatının medeniyetin göstergesi olarak Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Programa ev sahipliği yaptığı için Pekyatırmacı'ya teşekkür eden Özboyacı, "Ecdadımızdan, medeniyetimizden miras kalan birbirinden kıymetli eserleri görmek üzere buradayız. Medeniyet demek, izleri sonsuza dek sürecek izler bırakmış insanlar topluluğunun bir araya gelmesi demektir. Bugün belki bin yıldır süren geleneğin yansımasını görüyoruz. Tabii Selçuklu ismi de manidar. Medeniyetimizden ismini alan bir mekandayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise sanatsal faaliyetlerin önemine değinerek, "Bin yılı aşkındır bu topraklarda olan medeniyetimiz, topyekun olarak tüccarımızla, ulemamızla, sanatçımızla ilmek ilmek bu kadim geleneğe katkı sunmuştur. Geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza yönelik projeler yaparak sahip çıkmamız lazım. Bu ülke bizim. Bu birlik ve beraberliğimizi bırakmadan daha güzel günlere ulaşmak için gayret edeceğiz." dedi.