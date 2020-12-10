Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı

10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:45
Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen eczacı kalfası ile iki kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen eczacı kalfası ile iki kişi gözaltına alındı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan Z.A'nın (40), uyuşturucu hapları hastalar adına yazdırarak, eczaneden aldıktan sonra R.Ş. (38) ile sattığını tespit etti.

Uyuşturucuları bu kişilerden B.B'nin (37) aldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerden Z.A'nın evinde 350 uyuşturucu hap, R.Ş'nin evinde 13 uyuşturucu hap, 4 kuru sıkı tabanca ve tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ş. ile B.B. polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Erkan Akçay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Burak Yılmaz Ali Palabıyık Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:10:08. #1.14#
title